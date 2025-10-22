れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が21日、国会内での会見で、自民党の高市早苗総裁（64）が首相に選出され、日本維新の会との連立政権が樹立したことについて「悪魔合体を行って今回連立政権になったというのは、非常に凶暴な連立政権になる」と述べた。 【写真】大石氏まさかの“少女マンガ化”「衆議院で一番カワイイ議員の様相」 元大阪府職員で、衆院大阪5区（大阪市東淀川区、淀川区、西淀川区・此花区）を地盤と