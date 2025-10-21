メルセデス・ベンツ日本合同会社は、AMG GTクーペの新たなハイパフォーマンスモデル「Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Coupé」を発表し、全国の正規販売店を通じて発売を開始した。 同モデルは、専用チューニングを施した4.0L V8ツインターボエンジンを搭載し、最高出力612PS／最大トルク850N・mを発揮。サーキット走行性能を大幅に強化している。また、空力性能や冷却機能の向上に加え、2+2