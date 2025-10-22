【山粼武司 これが俺の生きる道】#38星野監督時代は「陣形」が存在、いまでは考えられない乱闘の内幕ここ最近、乱闘はめったに見られなくなった。WBCなどの国際大会が増え、球団の垣根を越えて同じユニホームを着る機会が多くなった。ベース上で敵同士が仲良く話す光景も珍しくない。オフになれば、違う球団の選手たちが集まって自主トレする。俺らの時代は考えられなかった。他球団の選手と笑顔で話そうものなら、星野