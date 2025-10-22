◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽亜大１ｘ―０青学大＝延長１０回タイブレーク＝（２１日・神宮）２３日のドラフト会議を前に、１位候補と目される亜大の最速１５２キロ右腕・斉藤汰直（４年）が９回２安打無失点と好投＝写真＝。同じく１位指名が濃厚な青学大・中西聖輝（４年）との投げ合いは互いに一歩も譲らず０―０で延長タイブレークへ。亜大は、１０回裏１死満塁から７番・伊藤健（３年）が中前へサヨナラ打を放