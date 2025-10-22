俳優の宮澤エマが29日放送のフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00）第5話にゲスト出演することが決定した。【写真】ドラマ『もしがく』キャスト・出演者一覧【2025年10月期】宮澤はWS劇場で上演されるクベ版「夏の夜の夢」の初日公演を控え、鼻息を荒くしている久部を取材するタブロイド紙の記者を演じる。宮澤は数々のミュージカルや舞台で芝居を磨き、その後テ