【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円18銭円安ドル高の1ドル＝151円89〜99銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1595〜1605ドル、176円14〜24銭。金融緩和に前向きとされる高市早苗氏が新首相に選出されたことを受け、日銀による早期追加利上げ観測が後退し円売りドル買いが優勢となった。