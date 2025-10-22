2025年のプロ野球ドラフト会議が、いよいよ23日に開催。前年の1巡目指名を振り返ります。この年は1巡目指名で3選手が競合。その中で最多となる5球団(西武、楽天、広島、ソフトバンク、日本ハム)に指名されたのは宗山塁選手(明治大)です。クジ引きのすえ、楽天が交渉権を獲得。この期待値の高さ通り、宗山選手は1軍完走を果たすなどルーキーらしからぬ躍動を見せました。続いて4球団(DeNA、阪神、巨人、中日)からの競合となったのは