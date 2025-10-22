ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤ÈÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¼ç±é¤ÎWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ËþÅç¤Ï·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¡¢ÍÌ¶È¤ÎËöêã¡Ê¤Þ¤Ä¤¨¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¹â¤­·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀµµÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»Ö¡¢ÇÈÎÜ¤ÏÍÌ»Ö¤ÎÈ¼Î·¡¢ºÑ¿ÎÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸É»ù¤À¤Ã¤¿¤¬ÍÌ»Ö¤ÈºÑ¿ÎÈþ¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡È²ÈÂ²¡É¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¡¦ÍÌÎá¤ò´äÀîÀ²¡Ê10¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£ÇÈÎÜ¤Ï¡ÖËþÅç¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ØÂç¤­¤ÊÇÈÎÜ