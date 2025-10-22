そろそろNISAをはじめようと思ったら知りたいことが全部のってる本この記事の画像を見る物価の上昇が止まらない日々。お米も高ければ野菜も高い……。お金について悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで気になるのがお金の運用。興味はあるけれど難しそうだし、調べる時間もないし……。そうやってつい後回しにしてきた人におすすめなのが『そろそろNISAをはじめようと思ったら知りたいことが全部のっ