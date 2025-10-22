彼女が現在やっていることと「これからのこと」（写真：今井康一撮影）【写真】50歳を迎えようとしている今も輝いている大橋マキさん人生100年時代。キャリアも私生活も花を咲かせるのは1度だけではもったいない。四季咲きの花のように年齢と経験を重ねるごとに自分だけの花を何度でも咲かせている人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く、新しい時代の人物伝。今回登場するのは大橋マキさん（48※10月30日で49歳を迎える）。