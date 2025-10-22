【漫画】本編を読む転生漫画が流行する昨今、その主流は「普通の人が最強になる」ストーリーだ。だが『攻撃力極振りの最強魔術師〜筋力値9999の大剣士、転生して二度目の人生を歩む〜』（友橋かめつ：原作、ねこのゆーま：漫画、青木健生：脚本/秋田書店）はひと味違う。現世ですでに最強の戦士だった男が、最強のまま転生してしまうという新感覚の物語。規格外の強さとともに送る学園生活は、テンポよく描かれ、読み始めたら止