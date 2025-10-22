アナウンサーを辞めアロマセラピーの道に進んだ理由とは――（写真：今井康一撮影）【写真】テレビの仕事を辞めて25年あまり。大橋マキさんの今の姿人生100年時代。キャリアも私生活も花を咲かせるのは1度だけではもったいない。四季咲きの花のように年齢と経験を重ねるごとに自分だけの花を何度でも咲かせている人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く新しい時代の人物伝。今回、登場するのは大橋マキさん（48※10月30日で49