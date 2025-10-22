北海道・中央警察署は、2025年10月21日、札幌市清田区里塚1条4丁目に住む自称・会社員の男（20）を暴行の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、10月21日午後9時50分ごろ、札幌市中央区南4条西3丁目の飲食店ビルの廊下で、男性（40）の胸倉をつかんだり背中を床に叩きつける暴行を加えた疑いが持たれています。暴行を目撃した人がすすきの交番に申告したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男は酒を飲んだ後に何ら