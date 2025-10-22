5人組グループ「KEYTOLIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥（23）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。毎朝起きたら必ずチェックすることを明かした。高血圧に関する健康法で「血圧の急上昇を抑える寝起きの行動は?」という問題で「スマホをいじる」か「すぐにトイレに行く」の2択で、猪狩は「スマホをいじる」と回答して見事正解した。出演した医師によると「起床直後は脳も体も覚醒して