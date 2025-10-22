10代でピアニストデビューを果たした双子の連弾デュオ・兄ーズ。海外や全国ツアーなど活躍の場を広げています。その原動力になっているのが、生まれたときから人工呼吸器が欠かせない、難病を抱えた愛すべき弟の存在でした。（全2回中の1回） 【写真】難病を抱えた弟を支えてきた兄ーズのおふたり（11枚目/全11枚） 難病の弟は「かわいそうでなく、かわいい」存在 ── 双子のピアニスト、山下順一朗さ