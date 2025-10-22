脚本家で演出家の三谷幸喜さん（64）が、6年ぶりに手がける、松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」（11月2日初日）の夜の部で上演される、三谷かぶき『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』の取材会が行われ、松本幸四郎さん（52）、片岡愛之助さん（53）、中村獅童さん（53）、中村鴈治郎さん（66）、坂東彌十郎さん（69）らが出席しました。物語の舞台は伊勢にある芝居小屋。その芝居小屋で上演され