嵐の櫻井翔（43）が21日、都内で、自身初の書籍「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」（マガジンハウス刊）発売記念発表会に登壇した。雑誌「Casa BRUTUS」で約15年間続く連載『櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。』内で訪れた150カ所以上の建築物の中から、現代建築にフォーカスした1冊。発売日を迎え「超豪華な建築が何個も登場しますし、お造りになられた先生方が出られるページもあります。実際に足を運ぶきっかけになったら、そ