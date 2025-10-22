コンパクトながら優れた走破性トヨタは、人気のロングセラーSUV『ランドクルーザー』の小型版として、歴史ある『FJ』の名称を復活させた。21日、量産モデルが発表され、来年日本での発売を控えている。【画像】待望のランクル最小モデルついに登場！ 【トヨタ・ランドクルーザー "FJ" を詳しく見る】全40枚新型『ランドクルーザー “FJ” 』は、より幅広いユーザー層や「新しい世代」にランドクルーザーを浸透させることを目的と