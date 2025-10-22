吉田麻也1988年8月24日生まれ、長崎県出身。2010年からVVVフェンロ、サウサンプトン、サンプドリア、シャルケと欧州のクラブを渡り歩き、日本代表として3度W杯出場（14、18、22年）。23年にMLSのLAギャラクシーへ移籍昨季、アメリカのプロサッカーリーグ・MLS（メジャーリーグサッカー）で10シーズンぶり6度目の優勝を果たしたLAギャラクシー。だが今季は一転、リーグ最終戦（現地時間10月18日）を残し西地区最下位に沈んでいる