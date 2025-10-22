NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4109.10（-250.30-5.74%） 金１２月限は大幅反落。時間外取引では、アジア時間は乱高下となったが、アジア時間の後半は軟調に推移。欧州時間に入り下げ幅を拡大し、一時１００ドル超の下落まで軟化。日中取引では、ドル高の進行を嫌気した手じまい売りが殺到し、値を崩す格好となり、一時２６０ドル超の下落となり、４０９０ドル台まで売り込まれた。米政府機関再 開の思惑が根