米オープンAIのインターネット閲覧ソフト「チャットGPT・アトラス」のロゴ（ロイター＝共同）【サンフランシスコ共同】米オープンAIは21日、対話型生成AI「チャットGPT」を搭載した初のインターネット閲覧ソフト「チャットGPT・アトラス」の提供を始めたと発表した。画面上のネット情報を基に、AIが検索や情報整理などを支援する。米検索大手グーグルなどとの競争が激化しそうだ。無料会員を含む世界の利用者を対象に、アップ