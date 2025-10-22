高市内閣が発足したことについて、海外のメディアや要人も高い関心を示した。米紙ニューヨーク・タイムズは、日本初の女性首相の誕生を「日本にとり画期的だ」と評した。米紙ワシントン・ポストは、日米関税合意の履行を含む経済協力の推進など「課題が山積している」と指摘した。英メディアは「日本は『鉄の女』を選出した」（デイリー・テレグラフ紙）と紹介し、高市氏が尊敬するサッチャー英元首相にちなむ報道が目立つ。