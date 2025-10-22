豊作なのにコメの価格の高止まりが続く中、政府は増産へ舵を切る方針を示した。長引く残暑を逆手に取り「1回の田植えで2回収穫」に取り組む農家がいる一方で、「増産は難しい」という戸惑いも。【写真を見る】「また無くなるのでは」と買い占めも…コメ豊作なのに続く高値「増産」は実現可能なのか？豊作なのに「高いよね…」東京足立区のスーパー『ベニースーパー佐野店』。発注した新米は問題なく入荷でき店頭に並んでいるものの