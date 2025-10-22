吉本新喜劇の信濃岳夫（44）が22日までにインスタグラムを更新。高市早苗総理誕生を祝福した。「どうも小泉進次郎です。女性初の内閣総理大臣、高市早苗総理が誕生しました。おめでとうございます」と、モノマネ芸の進次郎氏になりきって祝福。さらに「これ何がすごいってね、女性で初ということは、女性で初めてということなんです！だから私も女性初の内閣総理大臣を支える初の男性防衛大臣として頑張っていきたいと思います！