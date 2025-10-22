※2025年6月撮影トップ画像は、「六町ミュージアム･フローラ」から東に300メートルほどの六町神社。「六町神社の由緒」という立派な石碑がありました。※2025年6月撮影少し長いので、内容を略述します。六町は、かつては竹の塚村と六月村の飛び地で二、三丁目地域には人家はほとんど無く、一、四丁目の綾瀬川近くに20戸ほどの人家があるだけでした。江戸時代中期、六月村には清水家（屋号晒屋）の屋敷神、通称＜三峯様＞がありまし