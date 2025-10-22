【欧州CLリーグフェーズ第3節】(ラ・セラミカ)ビジャレアル 0-2(前半0-2)マンチェスター・C<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(17分)、ベルナルド・シウバ(40分)<警告>[ビ]アルフォンソ・ペドラサ(11分)、サンティアゴ・モウリーニョ(45分)、パプ・ゲイェ(75分)、アルベルト・モレイロ(85分)、マルセリーノ・ガルシア・トラル(53分)[マ]ベルナルド・シウバ(22分)、ルベン・ディアス(65分)観衆:20,539人