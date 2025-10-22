【欧州CLリーグフェーズ第3節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 4-0(前半0-0)A・マドリー<得点者>[ア]ガブリエル・マガリャンイス(57分)、ガブリエル・マルティネッリ(64分)、ビクトル・ギェケレシュ2(67分、70分)<警告>[ア]マルティン・スビメンディ(38分)[A]ホセ・マリア・ヒメネス(33分)、ロビン・ル・ノルマン(75分)観衆:59,200人└アーセナルが欧州CL開幕3連勝!! 3試合連続完封、13分間4発のゴールショーでA・