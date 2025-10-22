[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節 アーセナル 4-0 A・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は21日、リーグフェーズ第3節1日目を開催。アーセナル(イングランド)とアトレティコ・マドリー(スペイン)が対戦し、アーセナルが4-0の快勝で3試合連続完封勝利を収めた。開幕2連勝を飾ったアーセナルが1勝1分けのA・マドリーをホームに迎えた一戦。前半3分にアーセナルが高い位置でボール奪取を成功させた流れからゴールに迫る