本日10月22日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁」は、「都道府県対抗全国おもしろ選手権」！壁芸人たちがそれぞれの地元を背負ってチームとなり、ネタで対決する。年に一度の「都道府県対抗全国おもしろ選手権」、今年は神奈川県・テラスモール湘南を舞台に開催。壁芸人たちが出身都道府県でチームを結成し、ご当地ネタで有吉弘行を笑わせる。中国地方出身の井口浩之（ウエストランド）、加賀翔（かが屋）らは、あの魔