本日10月22日（水）よる8時25分 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、櫻井翔、生見愛瑠らをゲストに迎え、「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」「ちどかま秋のパンまつり」をお送りする。大好評のコーナー「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」初挑戦の櫻井は「得意です」「バシバシ当てられると思います」と自信満々！さらに、「早押しクイズはずっと嵐のレギュラー番組でもやっていまし