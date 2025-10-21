「クリニーク（CLINIQUE）」が、保湿シリーズ「モイスチャー サージ」から、薬用保湿美容液「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム（医薬部外品）」（30mL 6600円）を発売する。アットコスメで先行販売中で、12月1日に全国発売する。 【画像をもっと見る】 モイスチャー サージ グロウ リファイン セラムは、角層が薄く外的要因による肌トラブルが起きやすい日本人のために研究・開発した美容液で、シリーズ初の医薬