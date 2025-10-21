「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」が、東京と大阪にポップアップストアをオープンする。伊勢丹新宿では10月22日から29日まで、阪急うめだ本店では11月12日から11月18日まで、2025年秋冬の新作コレクションを取り扱う。 【画像をもっと見る】 ポップアップストアでは、レディ・トゥ・ウェアをはじめ、アクセサリー、シューズ、レザーグッズ、ジュエリーを含むオールジェンダーコレクションを展開。そのほ