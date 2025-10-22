「SnowMan」の深澤辰哉(33)が21日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。地元のお祭りに行ったことを明かした。MCの落語家の笑福亭鶴瓶から「最新のニュース」を聞かれた深澤は「久しぶりに、休みがめちゃめちゃ続いているんですよ」と収録時の近況を報告。そのため「地元のお祭りに行ったりとか」とし、「友達と？」と聞かれると「1人で行きました！」と答えた。「バレなかった？」と驚かれる