歌い手として活動するAdoが21日に放送されたTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。よく紛失してしまうものを明かした。バナナマン・設楽統から「腹が立つことあります?」と質問され、「自分に腹が立てることがありまして」と切り出した。自身に腹を立てることについては「物を失くしてしまう」とした。失くしてしまう物については「買ったばかりの物とかを」とし「しかも絶対に家の中にあるはずなのに…」と家の中で紛失