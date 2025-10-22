外国人の移民問題や高市早苗新総裁をめぐって情報番組のコメンテーターが炎上している。【結果一覧】女性に聞いた「見たくない」文化人コメンテーターTOP10「10月12日放送の『ビートたけしのTVタックル』で、中国出身の女優・高陽子さんが“（中国の支配下になっても）いいじゃないですか!”と発言し、ネットニュースに取り上げられ批判を浴びました。収録放送なのでカットすることもできたわけですから、番組側も炎上を狙ったの