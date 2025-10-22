力感のない、ゆったりとしたフォームから最速152キロを投げ込む相良雅斗投手（22）。豊田大谷高校時代は全くの無名だった。 【写真を見る】直球の回転数はメジャー級!? 成長の秘訣は“木の板”にあり 岐阜協立大学・相良雅斗投手（22）【2025年ドラフト注目選手】 スカウトが注目するきっかけとなったのは去年、中日ドラゴンズの二軍との交流戦だ。プロ相手に3回無失点と堂々のピッチングを披露、一気にドラフト指名