大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第1話が21日に放送され、大泉演じる主人公・文太の能力が明らかになると、ネット上には「ちょっとどころかすごい能力だよ」「ガチエスパー」「普通に怖い」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】宮崎あおい、ネット称賛「かわいい」の声続々本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニ