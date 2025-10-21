JAFは、2025年10月30日（木）～11月9日（日）に開催される「Japan Mobility Show 2025」にて、「JAF MISSION BASE」をテーマとしたブースを出展する。 同ブースでは、JAF初の災害支援車を屋内展示会で初公開し、ロードサービス隊員による実演ステージも実施する。また、ミッションパネルやハッシュタグキャンペーン、会員向けのアプリ体験など、多彩な体験型コンテンツを展開。