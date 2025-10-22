広島の秋山翔吾外野手（３７）が２１日、大野練習場で自主練習を行い、来季への思いを語った。若手の積極起用を推し進めるチーム方針の中で、来年から会沢と並んでチーム最年長となる見込みの背番号９。首脳陣に「使いたいというよりも使った方が良いと思わせること」を念頭に、今オフは課題が露呈した守備面を見つめ直す姿勢をにじませた。冷たい秋風が吹き抜ける。ＢＧＭはボールがバットではじき返される音のみだった。秋山