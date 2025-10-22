きょう22日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）では、「ソース･蕎麦･天津飯…実は関西だけ!?地域差グルメの謎 大調査」を届ける。【画像】東西で色の違い？関東と関西の天津飯実は地域によって差がある「ソース」「蕎麦」「天津飯」などの地域差の謎を大解明。ゲストの俳優・遠藤憲一が関西と関東でまったく異なる地域差グルメに驚きの声を上げる。番組が独自で調査した「