俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が、29日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（後7：57〜／総合・全国）スープ回に出演する。【番組カット】おいしそう！アマチュアが作った絶品スープ番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こ