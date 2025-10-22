東京の中央自動車道上りで軽自動車が横転し、運転手の男性が重傷を負いました。21日午後4時前、中央道上りの元八王子バス停付近で、軽自動車が中央分離帯に接触したあとに横転しました。この事故で、運転手の40代男性が右足を骨折する重傷を負いました。