熾烈なシート争いもあり、二人の関係はナーバスなものになっている(C)Getty ImagesF1第19戦アメリカGP開催を前にした10月15日、メルセデスが来季のドライバーラインナップを発表した。引き続き、ジョージ・ラッセル、キミ・アントネッリがドライブすることが正式決定。これにより、2026年に向け、空きなっているシートは、レーシングブルズの2つ、そして、レッドブルとアルピーヌのそれぞれ1つずつのみとなった。【動画】故意か