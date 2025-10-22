キム・ヘソンはワールドシリーズのロースターに入るだろうか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月24日からワールドシリーズを戦うが、その相手はブルージェイズに決まった。世界一を決める戦いのロースターに誰が選ばれるか。今季、韓国プロ野球からドジャースに加入したキム・ヘソンはポストシーズンはすべてロースター入りを果たしているものの、出場はフィリーズとの地区シリーズ第4戦に代走で1試合出場したのみだ。【