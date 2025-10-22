ウクライナとの戦争が長引くロシア。YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長は「戦後、破壊された工場や使い果たした国家予算は時間をかければ回復できるかもしれない。しかし、それ以外の目に見えない損失がロシアの長期的な国力低下を決定づけるだろう」という――。※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信イメージ