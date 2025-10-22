きょう(水)も本州の南には秋雨前線が停滞し、関東から西の太平洋側を中心に雨が続くでしょう。本降りの雨の時間が長く、沿岸では風も強まるため、きょうは大きめの傘が良さそうです。夕方以降は次第に降り方が弱まる見込みですが、九州や関東南部ではあす(木)の朝まで雨の残る所がありそうです。この冷たい雨で昼間にかけても気温は上がらず、全国的に11月〜12月並みの気温となるでしょう。先週末には夏日だった東京も、けさは11℃