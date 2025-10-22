きょうも日本の南に秋雨前線が停滞する見込みで、前線に近い伊豆諸島、また前線に加えて熱帯低気圧の影響を受ける南西諸島では、雷を伴う非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。あす午前6時までに予想される24時間予想降水量は、多い所で▼沖縄地方150ミリ、▼九州南部・奄美地方180ミリ、▼伊豆諸島80ミリとなっています。その後も、降水量はさらに増える見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注