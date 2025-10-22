ロイター通信は21日、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談について、近い将来開催される予定はないと報じました。トランプ大統領は16日に、ロシアのプーチン大統領と電話会談を行った後、2週間以内にハンガリーで首脳会談を行う方針を示していました。こうした中、ロイター通信によりますと、ホワイトハウス高官は21日、トランプ氏とプーチン氏が近い将来、会談する予定はないと述べました。今週中に予定