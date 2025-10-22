ドジャースはブリュワーズに4連勝で、ナ・リーグ2連覇を達成。ワールドシリーズ進出を決め、日本時間25日からブルージェイズと対戦します。山本由伸投手は、ここまで投手として3試合に登板。ポストシーズンでの成績を振り返っていきます。レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦、先発マウンドを任された山本投手は、今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三振、2失点、自責点0と好投。チームは8-4で勝利し、地区