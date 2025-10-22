手取り28万円。1歳の子どもを育てながら、家計と将来への不安に向き合う日々--。「今の収入で、本当に貯金1000万円なんてできるの？」と感じている方も多いはずです。ですが、コツコツとした積み重ねと“家計の設計力”があれば、その目標は決して夢ではありません。 本記事では、貯蓄ゼロからでも現実的に1000万円を目指すための具体的なステップを解説します。 【ステップ1】現状を把握して「ムダ」を見える化する